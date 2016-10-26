В Баку пройдет образовательная выставка турецких университетов

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке "Общества образования" ("Təhsil Cəmiyyəti") и содействии Центра образования за рубежом "Akademi Group" в Баку организуют выставку образования турецких университетов.

Как сообщает Report, на выставке, которая пройдет 29-30 октября с 12:00 по 17:00 в отеле "Hilton", примут участие представители известных государственных и частных университетов Турции, а также их общежитий.

На ежегодной выставке студентов проинформируют о возможностях качественного образования, общежитиях, путях получения в турецких вузах бесплатного образования и других вопросах.

Кроме того, во время выставки предусматривается проведение семинаров.

В мероприятии примут участие Стамбульский университет культуры, университеты Ускюдар, Айдын, Базчешехир.

На выставке, где информагентство Report выступит в качестве партнера, также ожидается участие представителей посольства Турции и учреждений образования страны. Для прохождения регистрации необходимо заполнить регистрационную форму.