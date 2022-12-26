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В Баку отмечают Международный день арабского языка

В Баку отмечают Международный день арабского языка Азербайджан с арабским миром связывают тесные отношения, в стране всегда придавали большое значение изучению арабского языка.
Наука и образование
26 декабря 2022 г. 11:48
В Баку отмечают Международный день арабского языка

Азербайджан с арабским миром связывают тесные отношения, в стране всегда придавали большое значение изучению арабского языка.

Как передает Report, об этом заявил ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Камал Абдулла на мероприятии в АУЯ, где с участием послов 12 арабских стран в Азербайджане отмечают сегодня Международный день арабского языка.

Отмечая значимость этого языка для взаимоотношений со странами арабского мира, он сказал: "Азербайджан с арабским миром связывают тесные и серьезные отношения. Эти отношения развиваются в политической, экономической и духовных сферах. Желаю этим странам развития, стабильности и благополучия".

К.Абдулла отметил роль общенационального лидера Гейдара Алиева в установлении прочных связей с арабскими странами. "Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает эту политику," - сказал он, добавив, что за время 44-дневной Отечественной войны Азербайджан чувствовал поддержку арабских стран.

Он отметил, что после победы предстоит решить еще много вопросов, в первую очередь, восстановить освобожденные территории, которые подверглись варварскому разрушению, и выразил надежду, что и тут арабские страны поддержат Азербайджан.

В свою очередь, посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш отметил, что празднование этого дня в Баку говорит о той значимости, которую университет придает изучению арабского языка.

"Арабский язык объединяет людей, так как является языком Корана", - добавил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамад бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Beynəlxalq Ərəb dili Günü qeyd olunub
Версия на английском языке ФотоInternational Day of Arabic Language celebrated in Baku

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