В Баку идет подготовка школ к новому учебному году

В школах Баку продолжаются подготовительные работы к новому учебному году. В настоящее время в 6-ти школах столицы проводятся ремонтно-строительные работы, завершено строительство нового здания для одной школы, в 6-ти школах планируется обновление существующих зданий и старых корпусов, строительство дополнительных корпусов.

Об этом сообщили Report в Управлении образования города Баку.

Осуществляемые в настоящее время все ремонтные и строительные работы планируется завершить к началу нового учебного года.