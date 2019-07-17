 Наверх

В Баку идет подготовка школ к новому учебному году

В Баку идет подготовка школ к новому учебному году

В школах Баку продолжаются подготовительные работы к новому учебному году. В настоящее время в 6-ти школах столицы проводятся ремонтно-строительные работы, завершено строительство нового здания для одной школы, в 6-ти школах планируется обновление существующих зданий и старых корпусов, строительство дополнительных корпусов.

Об этом сообщили Report в Управлении образования города Баку.

Осуществляемые в настоящее время все ремонтные и строительные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!