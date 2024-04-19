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В Бакинском французском лицее обнародовали причины закрытия

В Бакинском французском лицее обнародовали причины закрытия В Бакинском французском лицее (БФЛ) обнародовали причины приостановки деятельности спустя 10 лет работы.
Наука и образование
19 апреля 2024 г. 16:27
В Бакинском французском лицее обнародовали причины закрытия

В Бакинском французском лицее (БФЛ) обнародовали причины приостановки деятельности спустя 10 лет работы.

Как сообщили Report в лицее, количество учащихся значительно ниже числа, предусмотренного планом деятельности.

"Кроме того, учебное заведение испытывает трудности с оплатой расходов на содержание, деятельность лицея в целом экономически неэффективна. Учитывая все это было принято решение о ликвидации Бакинского французского лицея, учредителем которого является общественное объединение "Азербайджанский международный образовательный центр", - сообщили в БФЛ.

В БФЛ подчеркнули, что учебное заведение рассчитано на 320 учащихся, однако их число не превышало 200 человек (60%) ежегодно: "Это в свою очередь, серьезно сказалось на прибыльности школы, и учредитель был вынужден ежегодно покрывать дополнительные расходы из своего бюджета".

В лицее также подчеркнули, что учебный год в БФЛ завершится 1 июля, и учащиеся продолжат обучение до конца образовательной программы. Решение о ликвидации БФЛ вступит в силу только 1 июля, добавили в лицее.

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Версия на английском языке Reasons for stopping Baku French High School’s activity revealed
Версия на азербайджанском языке Bakı Fransız Liseyinin fəaliyyətinin dayandırılmasının səbəbləri açıqlanıb

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