​В Бакинской Высшей Школе Нефти проходит инспекция в связи с применением международных стандартов

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Аудиторы, представляющие Турецкий институт стандартов (ТИС), осуществляют инспекцию в БВШН в связи с применением международных стандартов. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью, в высшей школе была проведена встреча с участием представителей БВШН и ТИС.

В начале встречи участники мероприятия минутой молчания почтили память нефтяников, погибших в результате произошедшего пожара на нефтяной платформе месторождения "Гюнешли". Ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул, что работа нефтяника является героической. Ректор также отметил важность этой профессии для развития экономики страны и нефтегазового сектора. Эльмар Гасымов особо подчеркнул, что в БВШН всегда будут чтить память храбрых и самоотверженных нефтяников. Он также сказал, что студенты высшей школы, избравшие путь нефтяников должны быть стойкими и храбрыми.

Затрагивая тему осуществления в БВШН стандартов ISO по трем направлениям и проведения в этой связи ежегодного аудита, Эльмар Гасымов сказал, что БВШН ведется работа по приобретению стандартов по другим направлениям. Ректор БВШН обратился с просьбой к представителям ТИС о проведении всесторонней инспекции во всех структурах высшей школы и пожелал им успеха.

Представитель ТИС в Азербайджане Селим Челеби в начале своего выступления выразил свое искреннее сожаление по поводу произошедший трагедии на нефтяной платформе. Он в частности подчеркнул, что братская Турция разделяет горе Азербайджана. Затем гость отметил, что БВШН является ведущим вузом среди высших школ с идентичной специализацией. Он также сказал, что деятельность и развитие БВШН служит примером для других высших школ страны. Представитель ТИС выразил уверенность, что в будущем БВШН приобретет стандарты по другим направлениям. По словам Селима Челеби, процесс инспекции будет осуществлен в течении двух дней.

Отметим, что БВШН является первым и единственным вузом, получившим международные сертификаты по трем направлениям стандарта ISO: ISO 9001 "Система менеджмента качества", ISO 14001 "Система экологического менеджмента", OHSAS 18001 "Система менеджмента охраны труда и техники безопасности".

По оценкам указанной инспекции в БВШН состоится итоговая встреча.