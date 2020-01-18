В Азербайджане вносятся изменения в правила приема учителей на работу

Вносится ряд изменений в правила приема учителей на работу в государственные общеобразовательные учебные заведения на очередной учебный год (2020-2021).

Как передает Report, информацию об этом Минобразования Азербайджана разместило на странице в Telegram.

Кандидатам, участвующим на этапе тестового экзамена, предложат 40 вопросов по специальности и 20 вопросов по стратегии преподавания и методике (всего 60 вопросов). В программу экзамена не будут включены тестовые задания по логике.

Согласно дополнениям в закон АР "Об образовании", учителя, работающие в государственных общеобразовательных заведениях и заведениях профобразования, начиная с 2020 года будут проходить сертификацию. Согласно результату конкурса по приему учителей на работу, принятые на работу учителя будут приравнены к прошедшим сертификацию. В связи с тем, что участвующим в процессе сертификации учителям не планируется представлять вопросы на логику, в правила внесены соответствующие изменения.