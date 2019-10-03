В Азербайджане профессия учителя с каждым годом становится все востребованнее - ИНФОГРАФИКА

В последние годы профессия учителя в Азербайджане набирает все большую популярность. Как сообщает Report, об этом говорят цифры, которые приводит в инфографике министерство образования.

Давайте с ними ознакомимся, итак:

- В последние годы заработная плата учителей была удвоена, а с 1 сентября текущего года дополнительно к ней прибавлено в среднем 20 процентов.

- Число учителей с месячной зарплатой свыше 1000 манатов достигло почти 5000 человек.

- В 2019-2020 учебном году планируется привлечь более 30 000 учителей к программам по повышению квалификации, состоящем из современных научно-методических материалов и практических занятий.

- В этом году количество обратившихся для участия в конкурсе по подбору учителей на вакантные места увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с предыдущими годами и составило около 55 000 человек.

- 25% абитуриентов, набравших более 500 баллов на вступительных экзаменах в вузы, выбрали профессию учителя.

Эмилия Аббасова