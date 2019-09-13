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В Азербайджане новые директора школ приступили к работе

В Азербайджане новые директора школ приступили к работе

В азербайджанских школах 61 новый директор приступил к своим обязанностям.

Как сообщает Report, все они были назначены согласно очередному этапу размещения конкурса по приему на работу на должность директора в государственные общеобразовательные учреждения и решению апелляционной комиссии.

Отметим, что согласно "Правилам приема на работу на должность директора государственных общеобразовательных учреждений и регулирования трудовых отношений с директорами, достигшими трудоспособного возраста", по результатам объявленного в ноябре 2018 года конкурса, в целом, были произведены назначения на должность директора в 246 общеобразовательных учреждений.

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