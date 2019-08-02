В Азербайджане со следующей недели начнется прием документов в учреждения профобразования

"Со следующей недели начнется прием документов в учреждения профессионального образования".

Как сообщает Report, об этом замдиректора Госагентства по профобразованию Амиль Алили сказал на пресс-конференции, посвященной правилам приема в учреждения профессионального образования.

По его словам, в этом году прием документов пройдет в рамках сотрудничества с ASAN Xidmət: "В городах и районах, где нет центров ASAN Xidmət, прием документов планируется проводить в соответствующих учреждениях профобразования бесплатно и в электронном порядке".

А.Алили отметил, что в 2019-2020 учебном году будут приниматься документы по 145 специальностям: "Из них 23 - совершенно новые специальности, среди них 14 недавно добавлены в классификацию профобразования. 9 специальностей были в классификации, но до сих пор обучения по ним не проводилось. В целом, в новом учебном году занятия будут проводиться на основе учебной программы и курикулума. В основном планируется подготовка кадров в сферах промышленности и инноваций".

Заведующий отделом человеческих ресурсов и тренингов ASAN Xidmət Джахангир Гаджиев подчеркнул, что к процессу приема документов будет привлечено 120 добровольцев центра.