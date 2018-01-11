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    В Азербайджанском университете архитектуры и строительства организован медиатур

    © Report/ Elshan Baba

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете архитектуры и строительства организован медиатур для наблюдения за ходом экзаменов осеннего семестра 2017/2018 учебного года.

    Как сообщает Report, в медиатуре приняли участие руководство университета, депутаты Милли Меджлиса, представители НПО, эксперты образования и представители СМИ.

    До мероприятия ректор университета, профессор Гюльчохра Мамедова встретилась с гостями. Она отметила, что организация медиатура служит повышению качества образования и устранению негативных явлений. Ректор отметила, что также целью является информирование общественности о проведении экзаменов объективно и прозрачно.

    После Г.Мамедова проинформировала гостей о проведенных в университете реформах, проделанных работах и новшествах, ходе экзаменационной сессии.

    Она сообщила гостям, что экзамены проводятся прозрачно, согласно нормативным документам, в письменной и тестовой форме.

    Ректор отметила, что в университете для контроля за ходом экзаменационной сессии сформированы штаб и Апелляционная комиссия: "Созданы условия, чтобы недовольные оцениванием студенты могли обратиться в Апелляционную комиссию с заявлением. Комиссия рассматривает, расследует все обращения, обеспечивает прозрачность и оперативность оценивания".

    После медиатура участники посетили несколько аудиторий для непосредственного наблюдения за ходом экзаменов и получили информацию о процессе проверки ответов. К тому же они понаблюдали за защитой курсовых студентами факультета архитектуры, посмотрели выставку работ молодых архитекторов.

    После завершения мониторинга были высказаны предложения по экзаменам, произошел обмен мнениями.

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