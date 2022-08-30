В Азербайджане сегодня начинается сертификация учителей

30 августа начинается этап тестового экзамена по сертификации педагогов.

30 августа начинается этап тестового экзамена по сертификации педагогов.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

На начальном этапе в тестовых экзаменах примут участие более 11 тыс. учителей начальных классов, работающих в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Министерству науки и образования, Управлению образования города Баку, региональным управлениям образования Абшерон-Хызы, Гянджа-Дашкесан, Губа-Хачмаз.

Экзамены пройдут с 30 августа по 1 сентября в 8 экзаменационных центрах Баку, Сумгайыта, Гянджи и Хачмазского района.