О нас

В Азербайджане сегодня начинается сертификация учителей

В Азербайджане сегодня начинается сертификация учителей 30 августа начинается этап тестового экзамена по сертификации педагогов.
Наука и образование
30 августа 2022 г. 09:27
В Азербайджане сегодня начинается сертификация учителей

30 августа начинается этап тестового экзамена по сертификации педагогов.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

На начальном этапе в тестовых экзаменах примут участие более 11 тыс. учителей начальных классов, работающих в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Министерству науки и образования, Управлению образования города Баку, региональным управлениям образования Абшерон-Хызы, Гянджа-Дашкесан, Губа-Хачмаз.

Экзамены пройдут с 30 августа по 1 сентября в 8 экзаменационных центрах Баку, Сумгайыта, Гянджи и Хачмазского района.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin sertifikatlaşdırılmasına başlanılıb - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

ГЭЦ проведет экзамен по GRE
ГЭЦ проведет экзамен по GRE
30 августа 2022 г. 08:09
Стартует этап выбора вакансий по срочному контракту по приему на работу учителей
Стартует этап выбора вакансий по срочному контракту по приему на работу учителей
29 августа 2022 г. 20:33
Подготовка к новому учебному году: сколько стоят школьные принадлежности?
ФотоПодготовка к новому учебному году: сколько стоят школьные принадлежности?
29 августа 2022 г. 17:42
Университет ADA провел “Международный исследовательский форум по лидерству
ФотоУниверситет ADA провел “Международный исследовательский форум по лидерству"
29 августа 2022 г. 17:24
Министерство: Тиражируемые от имени министра утверждения вырваны из контекста
Министерство: Тиражируемые от имени министра утверждения вырваны из контекста
29 августа 2022 г. 16:28
Завершен выбор специальностей в вузы Азербайджана
Завершен выбор специальностей в вузы Азербайджана
29 августа 2022 г. 09:45
Сегодня пройдет тестовый экзамен по приему на работу в детские сады
Сегодня пройдет тестовый экзамен по приему на работу в детские сады
29 августа 2022 г. 06:01
Глава NASA считает, что люди будут жить и учиться на Луне
Глава NASA считает, что люди будут жить и учиться на Луне
29 августа 2022 г. 03:41
Посол Израиля выразил соболезнования в связи с кончиной Джамили Гасанзаде
Посол Израиля выразил соболезнования в связи с кончиной Джамили Гасанзаде
28 августа 2022 г. 20:41
В Азербайджане завершается выбор специальностей в рамках приема в вузы
В Азербайджане завершается выбор специальностей в рамках приема в вузы
28 августа 2022 г. 19:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi