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В Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

В Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 класс)
Наука и образование
29 апреля 2021 г. 06:53
В Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 класс).

Как сообщает Report, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до их начала - в 10:45 - заканчивается режим пропуска абитуриентов. Пришедшие после указанного времени не будут допущены к экзаменам.

Учащиеся, которые примут участие в экзамене, смогут распечатать "лист пропуска" с 20 апреля на сайте ГЭЦ через интернет.

В сегодняшних экзаменах примут участие 12 818 ученика.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün DİM 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirəcək

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