В Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 класс).
Как сообщает Report, экзамены начнутся в 11:00.
За 15 минут до их начала - в 10:45 - заканчивается режим пропуска абитуриентов. Пришедшие после указанного времени не будут допущены к экзаменам.
Учащиеся, которые примут участие в экзамене, смогут распечатать "лист пропуска" с 20 апреля на сайте ГЭЦ через интернет.
В сегодняшних экзаменах примут участие 12 818 ученика.