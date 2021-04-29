В Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 класс)

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 класс).

Как сообщает Report, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до их начала - в 10:45 - заканчивается режим пропуска абитуриентов. Пришедшие после указанного времени не будут допущены к экзаменам.

Учащиеся, которые примут участие в экзамене, смогут распечатать "лист пропуска" с 20 апреля на сайте ГЭЦ через интернет.

В сегодняшних экзаменах примут участие 12 818 ученика.