В Азербайджане предложено создать единый реестр ученых

В настоящее время в Азербайджане не существует единого реестра, содержащего информацию о насущных проблемах в научной сфере, научной тематике, ученых и так далее.

В настоящее время в Азербайджане не существует единого реестра, содержащего информацию о насущных проблемах в научной сфере и ученых.

Как передает Report , об этом заявил вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Расим Алигулиев.

По его словам, отсутствие единого реестра приводит к проблемам в вопросе координации при научных исследованиях.

"В результате этого, мы сталкиваемся с проблемами в вопросах организации научной деятельности, координации, менеджменте, финансировании в этом направлении.

Сегодня при подготовке годовых отчетов касательно деятельности научных предприятий мы сталкиваемся с различными бюрократическими проволочками", - сказал он.

Академик отметил, что в вопросе деятельности научных предприятий должен быть выработан механизм оценивания.