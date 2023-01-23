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В Азербайджане предложено создать единый реестр ученых

В Азербайджане предложено создать единый реестр ученых В настоящее время в Азербайджане не существует единого реестра, содержащего информацию о насущных проблемах в научной сфере, научной тематике, ученых и так далее.
Наука и образование
23 января 2023 г. 20:53
В Азербайджане предложено создать единый реестр ученых

В настоящее время в Азербайджане не существует единого реестра, содержащего информацию о насущных проблемах в научной сфере и ученых.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Расим Алигулиев.

По его словам, отсутствие единого реестра приводит к проблемам в вопросе координации при научных исследованиях.

"В результате этого, мы сталкиваемся с проблемами в вопросах организации научной деятельности, координации, менеджменте, финансировании в этом направлении.

Сегодня при подготовке годовых отчетов касательно деятельности научных предприятий мы сталкиваемся с различными бюрократическими проволочками", - сказал он.

Академик отметил, что в вопросе деятельности научных предприятий должен быть выработан механизм оценивания.

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