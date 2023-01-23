В Азербайджане предложено создать единый реестр ученых

В настоящее время в Азербайджане не существует единого реестра, содержащего информацию о насущных проблемах в научной сфере и ученых.
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По его словам, отсутствие единого реестра приводит к проблемам в вопросе координации при научных исследованиях.
"В результате этого, мы сталкиваемся с проблемами в вопросах организации научной деятельности, координации, менеджменте, финансировании в этом направлении.
Сегодня при подготовке годовых отчетов касательно деятельности научных предприятий мы сталкиваемся с различными бюрократическими проволочками", - сказал он.
Академик отметил, что в вопросе деятельности научных предприятий должен быть выработан механизм оценивания.