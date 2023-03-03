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В Азербайджане предлагается отремонтировать находящиеся в аварийном состоянии школы и детсады

В Азербайджане предлагается отремонтировать находящиеся в аварийном состоянии школы и детсады В Азербайджане предлагается реконструировать или капитально отремонтировать школы и детские сады, находящиеся в аварийном состоянии.
Наука и образование
3 марта 2023 г. 15:14
В Азербайджане предлагается отремонтировать находящиеся в аварийном состоянии школы и детсады

В Азербайджане предлагается реконструировать или капитально отремонтировать школы и детские сады, находящиеся в аварийном состоянии.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2022 год.

В докладе предлагается совместно с местными органами исполнительной власти, Министерством науки и образования и Министерством по чрезвычайным ситуациям провести мониторинг в регионах и принять необходимые меры по выявлению, реконструкции или капитальному ремонту школ и детских садов, которые все еще находятся в аварийном состоянии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qəzalı vəziyyətdə olan məktəb və uşaq bağçalarının təmir edilməsi təklif olunur

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