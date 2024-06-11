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Нехватка ученых-селекционеров ставит под угрозу продовольственную безопасность

Нехватка ученых-селекционеров ставит под угрозу продовольственную безопасность Нехватка ученых, специализирующихся в области селекции растений, ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность.
Наука и образование
11 июня 2024 г. 05:24
Нехватка ученых-селекционеров ставит под угрозу продовольственную безопасность

Нехватка ученых, специализирующихся в области селекции растений, ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

Как передает Report, об этом говорится в международном исследовании, проведенном специалистами Национального научного агентства Австралии, Организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO), Канадского университета Макгилла и Университета Линкольна в Новой Зеландии.

Ученые, отмечая рост нехватки навыков в селекции растений, подчеркивают необходимость срочного решения проблемы, чтобы поддерживать нынешний уровень производства сельскохозяйственной продукции, клетчатки и кормов.

"Мы видим, что целое поколение высококвалифицированных специалистов по селекции растений достигает пенсионного возраста, при этом остается пробел, поскольку выпускники университетов предпочитают сосредоточиться на других областях науки о растениях, включая молекулярную биологию", - сказала ведущий автор исследования из CSIRO Люси Иган.

По ее словам, последствия этой нехватки "могут быть ужасными", включая воздействие на глобальную продовольственную безопасность и экономику различных стран мира.

Ученые призывают к созданию специализированных учебных центров по селекции растений по всему миру для решения проблемы и расширения участия частного сектора в этом направлении.

Научная селекция растений применяется для улучшения качества питательных веществ в продуктах и ​​лежит в основе глобального производства продуктов питания для животных и людей, а также топлива и клетчатки. Селекция растений успешно практикуется человеком на протяжении тысяч лет, с самого начала человеческой цивилизации. Используется по всему миру как отдельными фермерами, так и профессиональными селекционерами в организациях, университетах и исследовательских центрах.

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