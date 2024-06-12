В Ширван-Сальянском управлении образования созданы 6 комиссий для рассмотрения заявок учителей

В Ширван-Сальянском региональном управлении образования созданы 6 комиссий для рассмотрения заявок касательно результатов сертификации учителей.

В Ширван-Сальянском региональном управлении образования созданы 6 комиссий для рассмотрения заявок касательно результатов сертификации учителей.

Как сообщает муганское бюро Report, деятельность комиссий заключается в организации работы с педагогами, не набравшими проходной балл на повторном сертификационном экзамене, поэтапной оценке их социального статуса и исследовании других вопросов.

Для подачи заявки граждане могут зарегистрироваться до 30 июля, позвонив в колл-центр (146-0-9) или перейдя по ссылке .

"Кроме того, отметим, что прием апелляций состоится с 10 по 13 июня на portal.edu.az", - отмечается в сообщении.