О нас

ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты вступительных экзаменов по II и III группам

ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты вступительных экзаменов по II и III группам Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты проведенного 26 мая 2024 года вступительного экзамена по II и III группам специальностей.
Наука и образование
11 июня 2024 г. 21:24
ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты вступительных экзаменов по II и III группам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты проведенного 26 мая 2024 года вступительного экзамена по II и III группам специальностей.

Как сообщает Report, абитуриенты могут ознакомиться с результатами по ссылке.

Соответствующую информацию также можно получить, отправив код, указанный в "Листе пропуска на экзамен", на номер 7727 через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 48 978 абитуриентов (23 874 человека по II группе, 25 104 - в III группе), утвердивших заявку на участие в экзамене, 1 994 (1 259 человек по II группе, 735 - по III) не пришли на экзамен.

Результаты 16 абитуриентов, отстраненных от экзаменов в связи с допущенными нарушениями, были аннулированы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticəsi elan edilib

Другие новости из категории

В Карабахском университете объявлены ​​вакансии на должность преподавателя
В Карабахском университете объявлены ​​вакансии на должность преподавателя
11 июня 2024 г. 14:43
С завтрашнего дня начинается выбор школ для первоклашек, которые будут обучаться на негосударственном языке
С завтрашнего дня начинается выбор школ для первоклашек, которые будут обучаться на негосударственном языке
11 июня 2024 г. 12:58
Названа среднемесячная заработная плата учителей в Баку
Названа среднемесячная заработная плата учителей в Баку
11 июня 2024 г. 10:46
В Азербайджане более 300 детских садов нуждаются в медсестрах
В Азербайджане более 300 детских садов нуждаются в медсестрах
11 июня 2024 г. 10:13
Нехватка ученых-селекционеров ставит под угрозу продовольственную безопасность
Нехватка ученых-селекционеров ставит под угрозу продовольственную безопасность
11 июня 2024 г. 05:24
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Названо число учеников, находящихся на индивидуальном обучении в Баку
Названо число учеников, находящихся на индивидуальном обучении в Баку
10 июня 2024 г. 14:56
В школах Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией Последнего звонка
ФотоВ школах Азербайджана стартовали мониторинги в связи с организацией "Последнего звонка"
10 июня 2024 г. 13:16
В Баку более 46 тыс. учеников сменили школу в этом году
В Баку более 46 тыс. учеников сменили школу в этом году
10 июня 2024 г. 12:16
ИКС и ГЭЦ Азербайджана провели экзамен для кандидатов на должность судьи
ИКС и ГЭЦ Азербайджана провели экзамен для кандидатов на должность судьи
9 июня 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi