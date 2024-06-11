ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты вступительных экзаменов по II и III группам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты проведенного 26 мая 2024 года вступительного экзамена по II и III группам специальностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты проведенного 26 мая 2024 года вступительного экзамена по II и III группам специальностей.

Как сообщает Report , абитуриенты могут ознакомиться с результатами по ссылке .

Соответствующую информацию также можно получить, отправив код, указанный в "Листе пропуска на экзамен", на номер 7727 через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 48 978 абитуриентов (23 874 человека по II группе, 25 104 - в III группе), утвердивших заявку на участие в экзамене, 1 994 (1 259 человек по II группе, 735 - по III) не пришли на экзамен.

Результаты 16 абитуриентов, отстраненных от экзаменов в связи с допущенными нарушениями, были аннулированы.