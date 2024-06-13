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Исследование: Космический мусор может разрушить озоновый слой Земли

Исследование: Космический мусор может разрушить озоновый слой Земли Американские ученые из Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что космический мусор может разрушить озоновый слой Земли.
Наука и образование
13 июня 2024 г. 04:50
Исследование: Космический мусор может разрушить озоновый слой Земли

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что космический мусор может разрушить озоновый слой Земли.

Как передает Report, соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Специалисты изучили связь между космическим мусором и состоянием озонового слоя Земли, защищающего жизнь на планете от солнечного ультрафиолета.

Анализ показал, что концентрация оксидов, которые возникают при сгорании в земной атмосфере обломков выведенных из эксплуатации старых космических аппаратов и разрушают стратосферный озон, увеличилась восемь раз в период с 2016 по 2022 год и продолжит нарастать по мере вывода новых спутников на низкую околоземную орбиту (НОО). Усугубляет ситуацию тот факт, что спутники интернет-связи недолговечны, они служат около пяти лет.

По оценкам исследователей, к тому времени, когда запланированные в настоящее время группировки спутников будут завершены, каждый год на Землю будет падать 912 тонн алюминия. Это приведет к выбросу в атмосферу около 360 метрических тонн оксидов алюминия в год, что на 646% больше естественного уровня.

Из 8,1 тыс. действующих аппаратов на низкой околоземной орбите 6 тыс. — это спутники системы Starlink, запущенные за последние годы. Оператор Starlink — компания SpaceX — получила разрешение на запуск еще 12 тыс. спутников и в будущем планирует вывести на НОО новых 42 тыс. устройств. Amazon и другие компании по всему миру намерены создать группировки от 3 тыс. до 13 тыс. спутников.

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Версия на азербайджанском языке Tədqiqat: Kosmik tullantılar Yerin ozon qatını məhv edə bilər

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