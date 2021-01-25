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В Азербайджане отметят 100-летие Лютфи Заде

В Азербайджане отметят 100-летие Лютфи Заде Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летия выдающегося деятеля науки Лютфи Заде.
Наука и образование
25 января 2021 г. 20:14
В Азербайджане отметят 100-летие Лютфи Заде

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летия выдающегося деятеля науки Лютфи Заде.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в феврале 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения всемирно известного ученого, основоположника теории нечеткой логики, почетного члена Национальной академии наук Азербайджана, профессора Лютфи Заде ( Лютфали Рагим оглу Алескерзаде).

В целях обеспечения проведения 100-й годовщины со дня рождения известного ученого Лютфи Заде, внесшего бесценный вклад в развитие науки и технологий Национальной академии наук Азербайджана совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею выдающегося деятеля науки Лютфи Заде. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Лютфи Заде - одна из выдающихся личностей, своими фундаментальными теориями открывший путь серьезным изменениям в истории науки. Теория нечеткой логики, выдвинутая ученым в результате его последовательных исследований, оставила глубокий след в развитии различных областей науки на современном этапе и создала новые методы подхода. Эта теория оказала сильное влияние на высокие интеллектуальные технологии, сыграла важную роль в формировании современных основ управления и информационно-коммуникационных систем.

Лютфи Заде - один из тех ученых, на чьи труды больше всего ссылаются в мировом масштабе. Созданные им научные школы и лаборатории уже более полувека осуществляют успешную деятельность в ряде стран. Лютфи Заде, который гордо называл себя азербайджанцем и сердце которого всегда билось в унисон с Родиной, за неоценимые заслуги в развитии науки и технологий, а также налаживании межкультурного диалога был удостоен одной из высших наград Азербайджанской Республики - ордена "Достлуг".

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Версия на азербайджанском языке Lütfi Zadənin 100 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

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