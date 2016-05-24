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    В Азербайджане некоторые университеты получат новый статус

    В Университете АДА проводятся тренинги для учителей

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В целях глубокого познания научных исследований на уровне магистра и докторанта в учебный план внесен предмет "Методы исследования". Начиная с 2016/2017-го учебного года, магистранты и докторанты, получающие образование по более 150 специальностям, получат возможность изучить современные методы исследования.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Джейхун Байрамов в ходе выступления на 10-й Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей, которая проводилась в Азербайджанском государственном нефтепромышленном университете.

    Он отметил, что в настоящее время в Университете "АДА" проводятся тренинги для учителей, которые будут преподавать этот предмет. 

    Замминистра добавил, что в ближайшем будущем планируется вручение ведущим вузам статуса исследовательских университетов.

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