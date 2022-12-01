В Азербайджане не признаны дипломы 20 выпускников зарубежных вузов

В ноябре в Азербайджане были признаны 210 дипломов выпускников зарубежных вузов и были выданы соответствующие свидетельства.

В ноябре в Азербайджане были признаны 210 дипломов выпускников зарубежных вузов и были выданы соответствующие свидетельства.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, из 230 заявок в этом месяце не были признаны дипломы 20 обратившихся.

От получивших образование в Турции поступило 65 заявок, в России - 64, в Украине - 53, в Грузии - 12, в Великобритании - 7, в других странах - 29.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то было зарегистрировано 28 заявок по экономике, 21 - по юриспруденции, 15 - по стоматологии, 12 - по медицине, 10 - по управлению бизнесом. Средний срок рассмотрения документов составил 12 дней.