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В Азербайджане не признаны дипломы 20 выпускников зарубежных вузов

В Азербайджане не признаны дипломы 20 выпускников зарубежных вузов В ноябре в Азербайджане были признаны 210 дипломов выпускников зарубежных вузов и были выданы соответствующие свидетельства.
Наука и образование
1 декабря 2022 г. 17:27
В Азербайджане не признаны дипломы 20 выпускников зарубежных вузов

В ноябре в Азербайджане были признаны 210 дипломов выпускников зарубежных вузов и были выданы соответствующие свидетельства.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, из 230 заявок в этом месяце не были признаны дипломы 20 обратившихся.

От получивших образование в Турции поступило 65 заявок, в России - 64, в Украине - 53, в Грузии - 12, в Великобритании - 7, в других странах - 29.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то было зарегистрировано 28 заявок по экономике, 21 - по юриспруденции, 15 - по стоматологии, 12 - по медицине, 10 - по управлению бизнесом. Средний срок рассмотрения документов составил 12 дней.

Для заверения зарубежных дипломов о высшем образовании граждане могут обратиться, пройдя по ссылке www.taninma.az.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 20 nəfərin diplomu tanınmayıb

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