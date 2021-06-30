В Азербайджане на должность учителя претендуют два 16-летних кандидата

Обнародован статистический анализ данных кандидатов, подавших заявку на участие в конкурсе по приему учителей на работу на 2021/2022 учебный год.

Обнародован статистический анализ данных кандидатов, подавших заявку на участие в конкурсе по приему учителей на работу на 2021/2022 учебный год.

Как передает Report, в целом в систему https://miq.edu.az/ поступило 62 242 обращения.

Среди обратившихся 1 559 человек не подтвердили электронное заявление (неполное заявление), 1 512 кандидатам отказали, ввиду не соответствия указанных в заявлении данных требованиям конкурса.

Приняты заявления 59 171 кандидата. 18 кандидатов - лица, которые в течение 10 лет непрерывно занимались преподавательской деятельностью или ушли с работы менее чем 3 года назад, будут участвовать непосредственно в этапе отбора вакансий. 59 153 кандидата будут приглашены на тестовый этап конкурса.

Возраст кандидатов, прошедших на тестовый этап, колеблется в пределах 16-63 лет. В новом учебном году учителями хотят быть два 16-летних, семь 17-летних, сто тридцать один 18-летний кандидат. Средний возраст кандидатов 29,4. Среди них превалируют кандидаты 23 лет.

Из приглашенных на тестовый экзамен кандидатов 8 870 (15%) мужчины, 50 283 (85%) – женщины.