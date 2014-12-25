​В Азербайджане будут применяться новые правила при приеме на работу научных сотрудников

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Предлагается назначение на соответствующие должности талантливых лиц, окончивших докторантуру и магистратуру вне конкурса. По сообщению Report, в связи с этим в проект закона "О науке", который был вынесен на обсуждение сегодня в парламентском комитете Милли Меджлиса по науке и образованию, добавлен специальный пункт.

В пунктах 1 и 2 статьи 10 документа "Правила приема на работу научных сотрудников" указывается, что "прием на работу научных сотрудников проводится на конкурсной основе. Научные работники избираются на Научном совете научного учреждения или Научном совете вуза. Правила избрания научных сотрудников на конкурсной основе определяются соответствующим органом исполнительной власти и регулируются уставом научного учреждения или предприятия".

В 3 пункте данной статьи говорится, что "между научным сотрудником, у которого истек срок выполнения обязанностей, и работодателем, согласно трудовому законодательству, может быть подписано трудовое соглашение на определенный срок". В 4 пункте этой же статьи отмечается, что "на соответствующие научные должности вне конкурса (с последующим участием в конкурсе) могут быть назначены талантливые лица, окончившие докторантуру и магистратуру".

Во время обсуждений депутат Гудрет Гасангулиев, затрагивая данный пункт, отметил, что такая формулировка неконкретна и может быть использована в коррупционных целях. Отвечая на его вопрос, председатель парламентского комитета по науке и образованию Шамсаддин Гаджиев сказал, что другие законодательные акты предусматривают контроль за исполнением данного закона, и поэтому ни одно негативное явление не может быть допущено.