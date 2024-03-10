О нас

В Азербайджане более 53 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

В Азербайджане более 53 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен В Азербайджане сегодня 53 102 школьника сдадут выпускной экзамен.
Наука и образование
10 марта 2024 г. 07:05
В Азербайджане более 53 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

В Азербайджане сегодня 53 102 школьника сдадут выпускной экзамен.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Экзамены будут проведены в общеобразовательных учреждениях в Баку и регионах страны, в том числе на освобожденных территориях - в школе номер 1 имени Мирзы Улугбека в Физули, в средней школе села Агалы Зангиланского района, школе номер 2 города Лачын и средней школе села Забух Лачынского района.

Во всех экзаменационных залах в стране экзамен начнется в 11:00. Режим пропуска завершится за 15 минут до его начала - в 10:45. Прибывшие позже указанного времени учащиеся не будут допущены к экзамену.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün 53 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verir

Другие новости из категории

ГЭЦ проведет выпускной экзамен в Лачынском, Физулинском и Зангиланском районах
ГЭЦ проведет выпускной экзамен в Лачынском, Физулинском и Зангиланском районах
10 марта 2024 г. 07:16
Спутник Юпитера Европа оказалась еще менее пригодна для жизни, чем полагали ученые
Спутник Юпитера Европа оказалась еще менее пригодна для жизни, чем полагали ученые
10 марта 2024 г. 04:17
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере высшего образования
ФотоАзербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере высшего образования
7 марта 2024 г. 19:17
В феврале в Азербайджане не признан 21 иностранный диплом
В феврале в Азербайджане не признан 21 иностранный диплом
7 марта 2024 г. 17:37
В Азербайджане изменились правила восстановления в вузах
В Азербайджане изменились правила восстановления в вузах
7 марта 2024 г. 11:47
В Азербайджане 10 марта более 53 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен
В Азербайджане 10 марта более 53 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен
7 марта 2024 г. 10:54
Госагентство провело мониторинг в почти 50 школах за две недели
Госагентство провело мониторинг в почти 50 школах за две недели
6 марта 2024 г. 13:01
Агентство обратилось к родителям и преподавателям в связи с 8 марта
Агентство обратилось к родителям и преподавателям в связи с 8 марта
6 марта 2024 г. 12:45
В этом году сертификационный экзамен для воспитателей детсадов проводить не планируется
В этом году сертификационный экзамен для воспитателей детсадов проводить не планируется
6 марта 2024 г. 12:43
Госагентство: Ведется работа над итоговым вариантом Правил поведения учащихся
Госагентство: Ведется работа над итоговым вариантом "Правил поведения учащихся"
6 марта 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi