В Азербайджане более 53 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

В Азербайджане сегодня 53 102 школьника сдадут выпускной экзамен.

В Азербайджане сегодня 53 102 школьника сдадут выпускной экзамен.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Экзамены будут проведены в общеобразовательных учреждениях в Баку и регионах страны, в том числе на освобожденных территориях - в школе номер 1 имени Мирзы Улугбека в Физули, в средней школе села Агалы Зангиланского района, школе номер 2 города Лачын и средней школе села Забух Лачынского района.

Во всех экзаменационных залах в стране экзамен начнется в 11:00. Режим пропуска завершится за 15 минут до его начала - в 10:45. Прибывшие позже указанного времени учащиеся не будут допущены к экзамену.