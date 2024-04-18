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В Азербайджане 21 апреля выпускные экзамены сдадут более 46 тыс. учащихся

В Азербайджане 21 апреля выпускные экзамены сдадут более 46 тыс. учащихся Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 21 апреля выпускные экзамены для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ Баку и регионов.
Наука и образование
18 апреля 2024 г. 12:11
В Азербайджане 21 апреля выпускные экзамены сдадут более 46 тыс. учащихся

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 21 апреля выпускные экзамены для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ Баку и регионов.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Выпускные экзамены пройдут в общеобразовательных школах в Хазарском, Низаминском и Пираллахинском районах города Баку, Нахчыванской АР, Сумгайыте, Нафталане, Абшеронском, Гёйгельском, Горанбойском, Шамкирском, Гедабекском, Гахском, Балакянском, Загатальском, Джалилабадском, Масаллинском, Лерикском, Бардинском, Тертерском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Гобустанском, Саатлинском, Сальянском, Хачмазском и Губинском районах, а также в общеобразовательных учреждениях с преподаванием на английском, французском и грузинском языках и специальных общеобразовательных учреждениях города Баку.

В Центре отметили, что вертолет ПО "Азнефть" доставит экзаменационные материалы и руководителей экзамена на остров Чилов.

Начало экзаменов во всех экзаменационных залах в 11:00. В экзаменах ожидается участие 46 169 учеников.

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Версия на азербайджанском языке Aprelin 21-də 46 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

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