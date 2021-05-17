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В Азербайджане 20 июня состоится экзамен по приему на госслужбу 

В Азербайджане 20 июня состоится экзамен по приему на госслужбу  До регистрации кандидатам рекомендуется правильно выбрать группу должностей и ознакомиться с правилами поведения на экзамене
Наука и образование
17 мая 2021 г. 15:24
В Азербайджане 20 июня состоится экзамен по приему на госслужбу 

20 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен на госслужбу по группам BA и BB.

Как сообщили Report в ГЭЦ, регистрация на экзамен будет вестись 10 июня до 16:00. Для участников экзаменационного процесса выделено 2 000 мест.

Кандидаты, желающие принять участие в экзамене, должны создать свой "личный кабинет" на портале ГЭЦ, после чего можно будет внести оплату для участия в экзамене. Сумма, уплаченная кандидатами, зарегистрировавшимися и не принявшими участие в экзамене, возврату не подлежит. До регистрации кандидатам рекомендуется правильно выбрать группу должностей и ознакомиться с правилами поведения на экзамене.

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Версия на азербайджанском языке İyunun 20-də dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçiriləcək

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