В Азербайджане 20 июня состоится экзамен по приему на госслужбу

До регистрации кандидатам рекомендуется правильно выбрать группу должностей и ознакомиться с правилами поведения на экзамене

20 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен на госслужбу по группам BA и BB.

Как сообщили Report в ГЭЦ, регистрация на экзамен будет вестись 10 июня до 16:00. Для участников экзаменационного процесса выделено 2 000 мест.

Кандидаты, желающие принять участие в экзамене, должны создать свой "личный кабинет" на портале ГЭЦ, после чего можно будет внести оплату для участия в экзамене. Сумма, уплаченная кандидатами, зарегистрировавшимися и не принявшими участие в экзамене, возврату не подлежит. До регистрации кандидатам рекомендуется правильно выбрать группу должностей и ознакомиться с правилами поведения на экзамене.