В Астаре открылся Дом знаний

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Астаре состоялось открытие Дома знаний Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в секторе информационного обеспечения фонда, Дом знаний будет действовать в районном Доме молодежи.

Выступившие на мероприятии замглавы Исполнительной власти района Ясемен Расулова, начальник астаринского Управления молодежи и спорта Арча Алиев заявили о придаче важного значения чтению и получению знаний. Было подчеркнуто о готовности представителей местной интеллигенции оказать поддержку осуществляемым фондом проектам.

В соответствии с программой, в астаринском Центре Гейдара Алиева между Фондом "Знание" и центром был заключен Протокол намерений по сотрудничеству.

Отметим, что Дома знаний Фонда "Знание" уже действуют в Гахе, Огузе, Исмаиллы, Тертере, Шемкире, Нардаране и Астаре.