 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Астаре открылся Дом знаний

    Дома знаний Фонда Знание действуют в Гахе, Огузе, Исмаиллы, Тертере, Шемкире, Нардаране и Астаре

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Астаре состоялось открытие Дома знаний Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики.

    Как сообщили Report в секторе информационного обеспечения фонда, Дом знаний будет действовать в районном Доме молодежи.

    Выступившие на мероприятии замглавы Исполнительной власти района Ясемен Расулова, начальник астаринского Управления молодежи и спорта Арча Алиев заявили о придаче важного значения чтению и получению знаний. Было подчеркнуто о готовности представителей местной интеллигенции оказать поддержку осуществляемым фондом проектам.

    В соответствии с программой, в астаринском Центре Гейдара Алиева между Фондом "Знание" и центром был заключен Протокол намерений по сотрудничеству. 

    Отметим, что Дома знаний Фонда "Знание" уже действуют в Гахе, Огузе, Исмаиллы, Тертере, Шемкире, Нардаране и Астаре.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi