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В апреле 35 претендентам отказано в присуждении ученой степени

В апреле 35 претендентам отказано в присуждении ученой степени В Азербайджане в апреле 35 лицам было отказано в присуждении ученой степени.
Наука и образование
2 мая 2023 г. 17:01
В апреле 35 претендентам отказано в присуждении ученой степени

В Азербайджане в апреле 35 претендентам было отказано в присуждении ученой степени.

Об этом Report сообщили в Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

За указанный период 53 человека получили ученую степень доктора философии, 12 человек - доктора наук. 30 лицам было отказано в получении степени доктора философии, 5 лицам – доктора наук.

Кроме того, в прошлом месяце 16 человек получили звание доцента, 4 человека – профессора. 5 лицам было отказано в получении ученого звания доцента, 1 человеку - профессора.

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Версия на азербайджанском языке Aprel ayında 35 nəfərə elmi dərəcə verilməsindən imtina edilib

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