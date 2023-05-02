В апреле 35 претендентам отказано в присуждении ученой степени

В Азербайджане в апреле 35 лицам было отказано в присуждении ученой степени.

В Азербайджане в апреле 35 претендентам было отказано в присуждении ученой степени.

Об этом Report сообщили в Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

За указанный период 53 человека получили ученую степень доктора философии, 12 человек - доктора наук. 30 лицам было отказано в получении степени доктора философии, 5 лицам – доктора наук.

Кроме того, в прошлом месяце 16 человек получили звание доцента, 4 человека – профессора. 5 лицам было отказано в получении ученого звания доцента, 1 человеку - профессора.