Утвержден порядок организации и проведения приема на государственную службу в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Порядок подготовки, экспертизы, утверждения тестовых образцов, организации, проведения и оценки тестовых экзаменов, проведенных с целью приема на государственную службу, продолжения деятельности на государственной службе и замещения должностей государственной службы".

Как сообщает Report, премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее решение.

Проходные баллы тестовых экзаменов по должностным подгруппам по соотношению к общей сумме баллов, которые возможно набрать, определяются в следующем порядке:

Должностная группа Должностная подгруппа Проходной балл (в процентах) AA AA1 85 AA2 80 AA3 75 AA4 70 AB AB1 85 AB2 80 AB3 75 AB4 70 AC AC1 80 AC2 75 AC3 70 AC4 65 BA BA1 85 BA2 80 BA3 75 BA4 70 BB BB1 80 BB2 75 BB3 70 BB4 65 CA CA1 80 CA2 75 CA3 70 CA4 65 DA DA1 75 DA2 70 DA3 65 DA4 60

Отметим, что решение от 30 июля 2013 года "Об утверждении порядка организации, проведения и оценки тестовых экзаменов по приему на государственную службу в государственные органы" было отменено.