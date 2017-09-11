Управление образования выразило отношение к вопросу продажи в принудительном порядке рабочих тетрадей в начальных классах

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку выразило свое отношение к вопросу о продаже в принудительном порядке рабочих тетрадей в начальных классах.

Как сообщает Report, начальник Управления Махаббат Велиева заявила журналистам, что наличие дополнительных учебных материалов, обеспечивающих и влияющих на развитие детей, служит получению ими хорошего образования.

По ее словам, Управление образования города Баку по данному вопросу не ставит ограничений, но и не требует покупки тетрадей: "В то же время, в некоторых случаях при работе с детьми учителя используют свой подход. Для устранения недовольства в обществе находящийся в подчинении Управления образования Центр поддержки обучению будет координировать деятельность учителей не только начальных классов, но и преподавателей по всем предметам. Я думаю, что в этом вопросе учителям начальных классов будут даны необходимые и эффективные рекомендации. В начальных классах нет никакого принуждения по покупке рабочих тетрадей в принудительном порядке. Это тетрадь с заданиями необходима для самостоятельной работы детей".

М. Велиева подчеркнула, что сегодня плотность учащихся наблюдается лишь в 15 процентах бакинских школ: "В этих школах прием детей также ведется на основе микро-территориального принципа. Кроме того, если сестра или брат ребенка уже обучаются в данной школе, тогда для того, чтобы не создавать проблемы родителям, ребенок принимается в эту школу. Для приема в первый класс в учебные заведения уже поданы документы более 45 тыс. детей. Мы ожидаем принятия более 46 тыс. детей в первый класс в новом учебном году".