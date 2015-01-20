​Учебным заведениям Азербайджана предоставят дополнительные полномочия

Создадут нормативно-правовую базу о предоставлении учебным заведениям управленческой, академической, финансовой и организационной автономий

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В учебных заведениях Азербайджана создадут модель прозрачного управления.

Как сообщает Report, об этом отмечается в Плане деятельности, связанном с осуществлением утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Госстратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

Согласно плану, будет создана нормативно-правовая база о предоставлении учебным заведениям управленческой, академической, финансовой и организационной автономий. Организацией новой базы, создание которой планируется в 2018-2020 гг., займутся Кабинет министров и министерство образования.

Кроме того, минобразованию поручено создать в 2020 году в учебных заведениях механизм применения стратегического управления.

Еще одним новшеством является подготовка предложений по созданию в учебных заведениях структур государственного и общественного управления путем обеспечения участия представителей заинтересованных сторон (Родительско-педагогической ассоциации, Управленческого совета, Совета опекунов и пр). Данное мероприятие охватит 2020-2021 гг. Его исполнение поручено министерству образования.