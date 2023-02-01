Махмут Озер: Турция рада поделиться опытом в сфере образования с Азербайджаном

Связи между Азербайджаном и Турцией в сфере образования в последние годы развиваются очень интенсивно. Турция рада поделиться опытом в этой сфере с Азербайджаном.

Связи между Азербайджаном и Турцией в сфере образования в последние годы развиваются очень интенсивно. Турция рада поделиться опытом в этой сфере с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национального образования Турции Махмут Озер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

Турецкие гости выразили признательность за поддержку, оказанную Азербайджаном как государством-членом Организации тюркских государств (ОТГ) в процессе получения Турецкой Республикой Северного Кипра статуса наблюдателя при ОТГ на Саммите организации в Самарканде.