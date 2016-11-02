Студенты Губкинского университета: Cтуденты БВШН лучшие представители азербайджанской молодежи

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Несколько дней гостями Бакинской высшей школы нефти (БВШН) были студенты Российского государственного университета нефти и газа (Национального исследовательского университета) имени И.М.Губкина. Визит группы, представляющей студенческую секцию Международного общества инженеров-нефтяников SPE (Society of Petroleum Engineers) в Губкинском университете, был организован при поддержке Бакинской высшей школы нефти и Азербайджанского отделения SPE. О своих впечатлениях по итогам поездки рассказывают и на наши вопросы отвечают Эвелина Гадыльшина, студентка четвертого курса факультета инженерной механики, Дмитрий Кошечкин, студент четвертого курса факультета автоматики и вычислительной техники, Антон Руненков, студент третьего курса факультета химической технологии и экологии, и София Шошкич, студентка третьего курса факультета разработки нефтяных и газовых месторождений РГУ им. Губкина.

- Какова была основная цель вашего приезда и удалось ли ее достичь?

София: Основной целью нашей поездки было укрепление связей с вашей Школой и ее студенческой секцией SPE для будущего сотрудничества, и мы ее однозначно достигли. Но мы достигли гораздо большего: мы нашли себе друзей на всю жизнь, узнали поближе ваш уникальный народ и его культуру, познакомились с нефтяной индустрией Азербайджана и узнали удивительных людей.

Дмитрий: У нас была одна серьезная цель – укрепление уже имеющего сотрудничества между молодежью наших стран. Мы определенно достигли этой цели, усилили наше совместное взаимодействие и определили дальнейшие проекты по сотрудничеству,такие, например, как, совместные поездки, участие в конференциях, работа со школьниками.

- Вы – представители ведущего вуза в системе нефтегазового образования России – побывали, пожалуй, в самом престижном вузе нефтегазового образования в Азербайджане. Успели ли вы составить представление о Школе, ее техническом оснащении и учебном процессе?

Дмитрий: Мне понравилась идея обучения в течение целого года только ради изучения английского языка и информационных технологий. Мы посетили новый кампус университета и убедились в его высокотехнологической оснащенности, позволяющей успешно проводить практические занятия для студентов.

София: Да, я обратила особое внимание на учебный процесс, так как он меня очень впечатлил. Мне понравилась идея обучения на английском языке, так как она является современной и соответствует сегодняшним реалиям. А идея создания университета при поддержке компаний помогает устранить несоответствие между образовательными программами и требованиями индустрии. Кроме того, ваша Школа дает очень широкие возможности студентам для прохождения практики в ведущих нефтяных компаниях и для их дальнейшеготрудоустройства. Современное лабораторное оборудование также помогает студентам лучше освоить учебную программу, которая, в свою очередь, ориентирована на конкретные практические задачи в их будущей профессии.

Антон:У меня сложилось самое приятное впечатление о Школе.Я обратил внимание, что она оснащена по последнему слову техники. А еще меня впечатлила применяемая образовательная система, разработанная в Heriott-Watt. В вашей Школе готовят специалистов, которые нужны сегодня в нефтегазовых компаниях по всему миру.

Эвелина:Нас приятно удивил своими масштабами новый кампус! Светлое, современное, удобное, хорошо оснащенное здание, а из окон аудиторий видны нефтяные качалки! Это просто замечательно – изучать нефтегазовое дело и тут же наблюдать за процессом, как говорится, воочию.

- А что вы можете сказать о студентах, обучающихся в Бакинской высшей школе нефти?

Эвелина:Они очень добрые, к тому же хорошо разбираются в своей специальности. Именно благодаря им наша поездка получилась такой запоминающейся. Они сумели показать нам и рассказать про свой город, свою страну так, что мы тоже полюбили Баку и Азербайджан.Большое всем спасибо, особенно Фидан, Риаду, Фахмину и Рамилю!

Антон:О студентах Школы я могу говорить только свосхищением. На технической секции они показали высокий уровень подготовки, и мы были приятно удивлены представленными ими материалам. А в свободное время они не жалели времени, чтобы показать нам город. Признаюсь: уровень радушия и гостеприимства, выказанный делегатам Губкинского университета, является высочайшим примером для подражания.

София: Ваши студенты, прежде всего, очень доброжелательные, образованные ребята, с высоким уровнем знания английского языка, хорошо знающие историю и культуру своей страны. Они - лучшие представители молодого поколения азербайджанцев!

Дмитрий:Ваши студенты сочетают в себе профессионализми умение принимать гостей. Общаться с ними было удовольствием. Я уверен, что студенты вашего вуза – будущее страны.

- Для вас это – первый визит в Баку. Что вам запомнилось больше всего? С какими впечатлениями вы уезжаете?

Эвелина:Да, это мой первый визит в Баку, но, надеюсь, не последний! Прежде всего мне запомнились гостеприимные и добрые жители. Очень запомнился старый город, своими узкими улочками и духом того времени. И, конечно же, центр Гейдара Алиева – это очень красивое сооружение, которое впечатляет своей архитектурой, размерами и дизайном. Мы уезжаем с самыми теплыми воспоминаниями и самыми вкусными гранатами. Надеюсь, удастся побывать еще раз вашем чудесном городе!

София: Даже не знаю с чего начать. Баку- прекраснейший город! Он является уникальным сочетанием востока и запада, древнего и современного, красивейших парков и фонтанов. Его здания цвета песка и светлые, мраморные подземные переходы делают его теплым даже в дождливую погоду с ветром. Обычно мне не нравятся современные стеклянные здания на фоне старинных домов, но в Баку они как-то идеально сочетаются – дома прошлых времен напоминают песок, а стеклянные здания – море и небо. Интерьеры бакинских домов впечатлили не меньше – никогда не забуду тонкую, но роскошную восточную красоту дома Тагиева, который сейчас является историческим музеем. Очень понравилось и здание Театра оперы и балета. Конечно, буду вспоминать и вкусные азербайджанские блюда и сладости. Но больше всего меня впечатлили люди, их тепло, приветливость, гостеприимство – это они делают Баку одним из самых красивых мест, в которых я побывала.

Антон: Азербайджан – удивительная страна, которую невозможно описать только словами. Здесь обязательно надо побывать, чтобы увидеть ее своими глазами. Мне хочется как можно скорее вернуться, чтобы еще раз соприкоснуться с вашей культурой и вновь встретиться с жителями Баку.