Стартует выбор вакансий в школе села Агалы

Стартовал выбор вакансий по срочному контракту в средней школе села Агалы Зангиланского района.

Стартовал выбор вакансий по срочному контракту в средней школе села Агалы Зангиланского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Отмечается, что в отборе вакансий могут принять участие кандидаты, набравшие 40 и выше баллов на тестовом этапе конкурса по набору учителей.

Чтобы подать обращение, необходимо перейти по ссылке ниже и заполнить заявку, указав соответствующую информацию и вакансию.

Ссылка для регистрации: https://docs.google.com/forms/d/e/1faıpqlscdmu4wn22kq0nf8edtazpfe26tkxwev76acvhaf1vskg0qug/viewform?usp=pp_url

Последняя дата подачи заявок по выбору вакансий - 19 августа в 18:00