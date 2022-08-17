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Стартует выбор вакансий в школе села Агалы

Стартует выбор вакансий в школе села Агалы Стартовал выбор вакансий по срочному контракту в средней школе села Агалы Зангиланского района.
Наука и образование
17 августа 2022 г. 14:59
Стартует выбор вакансий в школе села Агалы

Стартовал выбор вакансий по срочному контракту в средней школе села Агалы Зангиланского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Отмечается, что в отборе вакансий могут принять участие кандидаты, набравшие 40 и выше баллов на тестовом этапе конкурса по набору учителей.

Чтобы подать обращение, необходимо перейти по ссылке ниже и заполнить заявку, указав соответствующую информацию и вакансию.

Ссылка для регистрации: https://docs.google.com/forms/d/e/1faıpqlscdmu4wn22kq0nf8edtazpfe26tkxwev76acvhaf1vskg0qug/viewform?usp=pp_url

Последняя дата подачи заявок по выбору вакансий - 19 августа в 18:00

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Версия на азербайджанском языке Ağalı kənd məktəbinə vakansiya seçiminə start verilir

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