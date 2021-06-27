О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стартовал полуфинал конкурса “Yüksəliş”

Стартовал полуфинал конкурса “Yüksəliş” 27 июня в "Баку Экспо Центре" стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş ("Восхождение")
Наука и образование
27 июня 2021 г. 18:51
Стартовал полуфинал конкурса “Yüksəliş”

27 июня в "Баку Экспо Центре" стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Как передает Report, в церемонии открытия полуфинала приняли участие председатель оргкомитета конкурса, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религиозным вопросам Администрации Президента Фарах Алиева, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр образования Эмин Амруллаев, председатель совета директоров государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде и председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

В своих выступлениях управляющие руководители отметили, что Yüksəliş является очень важным конкурсом для нашей страны с точки зрения выявления нового поколения лидеров, профессионалов с прогрессивным мышлением и гибкими управленческими навыками. В то же время это очень важный конкурс в плане оценки и поддержки профессиональных кадров страны.

В первый день полуфинала, который будет проводиться в течение двух дней, приняли участие участники, успешно прошедшие предыдущие этапы конкурса. На данном этапе, эксперты оценивают такие навыки как стратегическое мышление, управление производительностью, нацеленность на результат, командная работа, коммуникация, управление изменениями, управление бюджетом, социальная ответственность, применение инновационных подходов.

Отметим, что перед полуфиналом сотрудники рабочей группы, управляющие руководители и все участники прошли тест на COVID-19. Полуфинал завершится 28 июня.

Напомним, что цель конкурса Yüksəliş, учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы на фоне стремительно меняющихся условий в развитие управленческого механизма и создать резервную базу кадров страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото"Yüksəliş" müsabiqəsi yarımfinal mərhələsinə start verib

Экслюзивные новости

Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
26 июня 2021 г. 09:27
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
25 июня 2021 г. 17:18
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi