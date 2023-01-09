Стали известны даты вторников праздника Новруз

Стали известны даты празднования вторников Новруза в Азербайджане.

Стали известны даты празднования вторников Новруза в Азербайджане.

Как сообщает Report, первый из последних четырех вторников в этом году приходится на 21 февраля, а последний - на 14 марта.

21 февраля будет отмечаться первый вторник - "Су чяршянбяси", 28 февраля - "Од чяршянбяси", 7 марта - "Йель чяршянбяси", а 14 марта - последний "Торпаг чяршянбяси".

Сам праздник Новруз приходится на вечер 20 марта.

Напомним, что в этом году астрономическая весна наступит в Азербайджане 21 марта в 01:24:24 по бакинскому времени. Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня 17 часов 33 минуты 23 секунды.