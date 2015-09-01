Сотрудники посольства Норвегии посетили Азербайджанский государственный аграрный университет

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники посольства Норвегии в Азербайджане посетили Азербайджанский государственный аграрный университет (АГАУ) в Гяндже.

Как сообщили Report в посольстве Норвегии в Азербайджане, сотрудники посольства приняли участие в проектной встрече между АГАУ и Норвежским университетом биологических наук по сотрудничеству в проведении исследований на основе магистерских программ по устойчивому сельскому хозяйству.

На встрече была обсуждена одна из целей вышеуказанного проекта, а именно изучение последствий перевыпаса скота в Малых Кавказских горах.