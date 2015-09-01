 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сотрудники посольства Норвегии посетили Азербайджанский государственный аграрный университет

    Дипломаты приняли участие в проектной встрече между АГАУ и Норвежским университетом биологических наук

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники посольства Норвегии в Азербайджане посетили Азербайджанский государственный аграрный университет (АГАУ) в Гяндже.

    Как сообщили Report в посольстве Норвегии в Азербайджане, сотрудники посольства приняли участие в  проектной встрече между АГАУ и Норвежским университетом биологических наук по сотрудничеству в проведении исследований на основе магистерских программ по устойчивому сельскому хозяйству.

    На встрече была обсуждена одна из целей вышеуказанного проекта, а именно изучение последствий перевыпаса скота в Малых Кавказских горах.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi