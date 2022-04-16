Состоялся первый тестовый экзамен второго конкурса «Yüksəliş»

16 апреля прошел первый тестовый экзамен онлайн-этапа конкурса по общим знаниям конкурса «Yüksəliş».

16 апреля прошел первый тестовый экзамен онлайн-этапа конкурса по общим знаниям конкурса «Yüksəliş».