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Состоялся первый тестовый экзамен второго конкурса «Yüksəliş»

Состоялся первый тестовый экзамен второго конкурса «Yüksəliş» 16 апреля прошел первый тестовый экзамен онлайн-этапа конкурса по общим знаниям конкурса «Yüksəliş».
Наука и образование
16 апреля 2022 г. 19:06
Состоялся первый тестовый экзамен второго конкурса «Yüksəliş»

16 апреля прошел первый тестовый экзамен онлайн-этапа конкурса по общим знаниям конкурса «Yüksəliş».

Как сообщили Report, экзамен, в котором участники участвовали в онлайн формате, проходил в две сессии, в 11:00 и 15:00. Из 12 299 зарегистрированных кандидатов право на участие в конкурсе получили 12 253 чел.

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Версия на азербайджанском языке İkinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin ilk sınaq imtahanı keçirilib

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