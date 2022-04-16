16 апреля прошел первый тестовый экзамен онлайн-этапа конкурса по общим знаниям конкурса «Yüksəliş».
Состоялся первый тестовый экзамен второго конкурса «Yüksəliş»Состоялся первый тестовый экзамен второго конкурса «Yüksəliş» 16 апреля прошел первый тестовый экзамен онлайн-этапа конкурса по общим знаниям конкурса «Yüksəliş».
Наука и образование
16 апреля 2022 г. 19:06
https://static.report.az/photo/f27fdf4e-5c48-3806-8225-146d234f960f.jpg
Версия на азербайджанском языке İkinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin ilk sınaq imtahanı keçirilib