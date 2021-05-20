Состоялось очередное заседание Рабочей группы по образованию

В рамках заседания с участием представителей соответствующих госструктур были проведены консультации

В соответствии с утвержденным распоряжением президента Ильхама Алиева "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" состоялось очередное заседание подрабочей группы по "Образованию", созданной с целью реализации национального приоритета по "Конкурентному человеческому капиталу и современному инновационному пространству".

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сообщил на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что в рамках заседания с участием представителей соответствующих госструктур были проведены консультации и обсуждения о деятельности по реализации образовательных целей по уровням образования для достижения приоритетных целей в соответствии с требованиями 21-го века.