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Состоялось очередное заседание Рабочей группы по образованию

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по образованию В рамках заседания с участием представителей соответствующих госструктур были проведены консультации
Наука и образование
20 мая 2021 г. 10:14
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по образованию

В соответствии с утвержденным распоряжением президента Ильхама Алиева "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" состоялось очередное заседание подрабочей группы по "Образованию", созданной с целью реализации национального приоритета по "Конкурентному человеческому капиталу и современному инновационному пространству".

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сообщил на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что в рамках заседания с участием представителей соответствующих госструктур были проведены консультации и обсуждения о деятельности по реализации образовательных целей по уровням образования для достижения приоритетных целей в соответствии с требованиями 21-го века.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəhsil üzrə İşçi Qrupun növbəti iclası keçirilib

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