Состоялась презентация азербайджано-греческого словаря

В Бакинском Славянском Университете состоялась презентация азербайджано-греческого словаря.

В Бакинском Славянском Университете состоялась презентация азербайджано-греческого словаря.

Как передает Report, на мероприятии присутствовал посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос.

Он заявил, что академическое сотрудничество между Азербайджаном и Грецией активно развивается, и сегодняшняя презентация внесет особый вклад в развитие образовательных и культурных связей между странами.

Посол также подчеркнул практическое значение азербайджано-греческого словаря с точки зрения развития туризма и активизации турпотока в связи с запуском прямого авиарейса Афины-Баку весной следующего года.