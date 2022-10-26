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Состоялась презентация азербайджано-греческого словаря

Состоялась презентация азербайджано-греческого словаря В Бакинском Славянском Университете состоялась презентация азербайджано-греческого словаря.
Наука и образование
26 октября 2022 г. 12:15
Состоялась презентация азербайджано-греческого словаря

В Бакинском Славянском Университете состоялась презентация азербайджано-греческого словаря.

Как передает Report, на мероприятии присутствовал посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос.

Он заявил, что академическое сотрудничество между Азербайджаном и Грецией активно развивается, и сегодняшняя презентация внесет особый вклад в развитие образовательных и культурных связей между странами.

Посол также подчеркнул практическое значение азербайджано-греческого словаря с точки зрения развития туризма и активизации турпотока в связи с запуском прямого авиарейса Афины-Баку весной следующего года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-yunan dili lüğətinin təqdimatı keçirilib
Версия на английском языке Azerbaijani-Greek dictionary presented

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