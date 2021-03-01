Состоится национальное оценивание для учащихся III, VI и VII классов

Результат национального оценивания не оказывает влияния на внутришкольное оценивание учеников

5-12 марта состоится национальное оценивание для учащихся III, VI и VII классов.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, целью проведения оценивания является определение показателя качества ступени общего образования.

Национальное оценивание, в котором ожидается участие около 7 000 учеников, будет организовано в очном формате. Оценивание состоится в случайно отобранных 20 регионах страны с соблюдением гигиенических условий, обусловленных пандемией COVID-19.

Результат национального оценивания не оказывает влияния на внутришкольное оценивание учеников.

Оценивание носит исследовательский характер и будет проводиться регулярно в течение учебного года. На основании результатов исследования будут подготовлены методы поддержки учеников.