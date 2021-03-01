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Состоится национальное оценивание для учащихся III, VI и VII классов

Состоится национальное оценивание для учащихся III, VI и VII классов Результат национального оценивания не оказывает влияния на внутришкольное оценивание учеников
Наука и образование
1 марта 2021 г. 11:34
Состоится национальное оценивание для учащихся III, VI и VII классов

5-12 марта состоится национальное оценивание для учащихся III, VI и VII классов.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, целью проведения оценивания является определение показателя качества ступени общего образования.

Национальное оценивание, в котором ожидается участие около 7 000 учеников, будет организовано в очном формате. Оценивание состоится в случайно отобранных 20 регионах страны с соблюдением гигиенических условий, обусловленных пандемией COVID-19.

Результат национального оценивания не оказывает влияния на внутришкольное оценивание учеников.

Оценивание носит исследовательский характер и будет проводиться регулярно в течение учебного года. На основании результатов исследования будут подготовлены методы поддержки учеников.

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Версия на азербайджанском языке III, VI və VII sinif şagirdləri üçün milli qiymətləndirmə keçiriləcək

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