Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Скончалась известный азербайджанский ученый-языковед.

Как сообщает Report, языковед, тюрколог, доктор филологических наук Махаббат Мирзалиева умерла в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.

Отметим, что М.Мирзалиева родилась в 1949 году. Она окончила филологический факультет Бакинского государственного университета. В 1972 году поступила в аспирантуру Института языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

С 2000 года была руководителем Бакинской школы языкознания. С 2012 года была членом Совета обороны в Институте языкознания.