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    Скончалась известный азербайджанский ученый-языковед

    Махаббат Мирзалиева умерла в возрасте 67 лет после продолжительной болезни

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Скончалась известный азербайджанский ученый-языковед.

    Как сообщает Report, языковед, тюрколог, доктор филологических наук Махаббат Мирзалиева умерла в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.

    Отметим, что М.Мирзалиева родилась в 1949 году. Она окончила филологический факультет Бакинского государственного университета. В 1972 году поступила в аспирантуру Института языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). 

    С 2000 года была руководителем Бакинской школы языкознания. С 2012 года была членом Совета обороны в Институте языкознания. 

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