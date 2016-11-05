В БВШН прошел семинар для сотрудников подразделений SOCAR

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Специалисты компании "Schneider Electric" провели в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) семинар для сотрудников подразделений SOCAR, занимающихся вопросами автоматизации процессов. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

На семинаре, в котором также приняли участие специалисты и студенты БВШН, были заслушаны доклады "Телеметрия, дистанционное использование системы SCADA и беспроводные датчики" и "Новое поколение систем управления Modicon M580 для нефтегазовой промышленности".

Открывший семинар проректор БВШН по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов поприветствовал от имени руководства Высшей школы представителей "Schneider Electric" и сотрудников подразделений и предприятий SOCAR и пожелал им успешной работы. Он сообщил, что такие семинары уже проводились в БВШН, и отметил, что в планах факультета непрерывного образования БВШН – регулярное проведение подобных мероприятий.

В ходе семинара были заслушаны и обсуждены лекции, с которыми выступили российские эксперты компании "Schneider Electric" – менеджер по развитию бизнеса Наталья Нельсон, менеджер по продвижению продукции ID PAC в странах СНГ Николай Соболь и Главный технический советник Юрий Серебренников.

В семинаре принимали участие представители головного офиса SOCAR, производственного объединения "Азнефть", НИИ "Neftqazelmitədqiqatlayihə", Управления SOCAR по экспорту газа, Управления связи и информационных технологий SOCAR, ОАО "Azеrsu" и компании ООО Sentra.