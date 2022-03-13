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Сегодня в Азербайджане около 20 тыс. школьников будут сдавать выпускной экзамен

Сегодня в Азербайджане около 20 тыс. школьников будут сдавать выпускной экзамен Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) в Хатаинском, Абшеронском, Пираллахинском районах Баку, специальных школах (школы-интернаты, школы в местах лишения свободы, школа на острове Чилов), а также Мингячевире, Самухе, Шамкире, Га
Наука и образование
13 марта 2022 г. 07:37
Сегодня в Азербайджане около 20 тыс. школьников будут сдавать выпускной экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) в Хатаинском, Абшеронском, Пираллахинском районах Баку, специальных школах (школы-интернаты, школы в местах лишения свободы, школа на острове Чилов), а также Мингячевире, Самухе, Шамкире, Габале, Ярдымлы, Лерике, Агджабеди, Зардабе, Шамахе, Сальяне, Губе, Гобустане проведет выпускные экзамены по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала - в 10:45 – завершится пропуск учащихся в здания. Участники, которые прибудут после указанного времени, не будут допущены в здания, где будут проходить экзамены.

Учащиеся сами могут распечатать "Пропускной лист" на экзамен, а учебные заведения могут распечатать эти листы для всех.

Ученики должны принести на экзамен следующие документы:

- Допуск к экзамену;

- "Декларация о состоянии здоровья участника экзамена" (Декларация распечатывается с сайта ГЭЦ вместе с "Допуском к экзамену" и подписывается студентом. Декларацию необходимо подать экзаменатору).

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверения личности граждан Азербайджанской Республики (в том числе учащихся до 16 лет);

б) разрешения, выдаваемые Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства, и карты беженца, выдаваемые иностранным гражданам и членам их семей, получившим статус беженца;

- Учащимся, у которых нет фотографии на удостоверении личности, наряду с другими документами, необходима выданная учебным заведением справка с прикрепленной фотографией (на справке с прикрепленной фотографией размером 3х4 см ставится печать).

Ожидается, что в сегодняшнем тестировании примут участие 19 418 учащихся.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 19 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

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