Сегодня начались школьные осенние каникулы

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в общеобразовательных школах Азербайджана начались осенние каникулы 2018-2019 учебного года.

Как сообщает Report, каникулы продлятся до 21 ноября.

Очередные 5-дневные зимние каникулы будут 27-31 января 2019 года.

Отметим, что в общеобразовательных учебных заведениях занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.

Первое полугодие учебного года охватывает период с 15-го сентября по 26 января, второе полугодие - с 1 февраля по 14 июня.