Сегодня начались школьные осенние каникулы

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в общеобразовательных школах Азербайджана начались осенние каникулы 2018-2019 учебного года.
Как сообщает Report, каникулы продлятся до 21 ноября.
Очередные 5-дневные зимние каникулы будут 27-31 января 2019 года.
Отметим, что в общеобразовательных учебных заведениях занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.
Первое полугодие учебного года охватывает период с 15-го сентября по 26 января, второе полугодие - с 1 февраля по 14 июня.
Samirə AbdullayevaАвтор новости