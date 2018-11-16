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    Сегодня начались школьные осенние каникулы

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в общеобразовательных школах Азербайджана начались осенние каникулы 2018-2019 учебного года.

    Как сообщает Report, каникулы продлятся до 21 ноября.

    Очередные 5-дневные зимние каникулы будут 27-31 января 2019 года. 

    Отметим, что в общеобразовательных учебных заведениях занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.

    Первое полугодие учебного года охватывает период с 15-го сентября по 26 января, второе полугодие - с 1 февраля по 14 июня. 

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