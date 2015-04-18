​Ректор российской Дипакадемии: Ежегодно принимаем 15 молодых дипломатов из Азербайджана

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "В соответствии с указом президента Российской Федерации, с 1996 года мы ежегодно принимаем на учебу за счет бюджета РФ по 15 молодых дипломатов из Грузии, Азербайджана и Армении".

Как передает Report, об этом рассказал "Вестнику Кавказа" ректор российской Дипакадемии Евгений Бажанов, говоря о работе с государствами Закавказья.

Он сказал, что когда отношения с Грузией зашли в тупик, оттуда прекратили приезжать дипломаты, а из Азербайджана и Армении мы регулярно имеем по 15 человек в год.

По его словам, это представители министерств иностранных дел, те кто рекомендован от того или иного государства.

"У нас работает бакалавриат, магистратура и аспирантура, и они выбирают разные направления, защищают кандидатские, докторские диссертации.

С 1996 по 2015 мы обучили 400-500 дипломатов из Армении, Азербайджана, поменьше из Грузии. Дипломат - редкая профессия, это не сотни тысяч, даже не тысячи, и многие наши выпускники занимают высокие посты в МИДах и других госструктурах Армении и Азербайджана", сказал он.

Евгений Бажанов отметил, что кроме того, "обмениваемся профессорами, лекторами и научными работниками".

"Регулярно направляем своих представителей в Армению и Азербайджан. Они читают лекции, занимаются научной работой. Мы, в свою очередь, принимаем представителей вузов Азербайджана и Армении, прежде всего, дипакадемий этих стран, а также университетов, различных научных центров. Вместе проводим конференции, обмениваемся научной литературой. Они присылают своих студентов на стажировку, мы посылаем туда. Это очень интенсивный и продуктивный обмен. Сейчас Азербайджан приглашает меня. Посмотрим, кто поедет", - подчеркнул ректор.

Он сказал, что "мы издаем журнал ассоциации выпускников дипломатической академии "Альма-матер". Один из номеров нам помогли издать азербайджанцы, которые у нас учатся. Красивое такое, интересное издание, и мы рассылали его руководству Министерства иностранных дел, в другие государственные структуры".