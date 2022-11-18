Расписание вступительных экзаменов на следующий год объявят в декабре

"График вступительных экзаменов в высшие учебные заведения на следующий год будет согласован с министерством науки и образования и обнародован до 15 декабря".

"График вступительных экзаменов в высшие учебные заведения на следующий год будет согласован с министерством науки и образования и обнародован до 15 декабря".

Как сообщает Report, об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала журналистам.

По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры и уточнения с соответствующими организациями в связи со сроками проведения экзаменов: "Экзамены являются массовым процессом и потому зависят не только от нас".