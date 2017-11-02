Проведут 110-летний юбилей академика Муртузы Нагиева

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летнего юбилея академика Муртузы Нагиева.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в мае 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого-химика, заслуженного деятеля науки, Героя Социалистического труда, академика Муртузы Фатулла оглу Нагиева.

Муртуза Нагиев - ученый, который благодаря содержательной деятельности внес ценный вклад в азербайджанскую науку и достиг больших успехов как основатель нового направления в химии. Он разработал основные принципы теории, лежащей в основе математического моделирования комплексов, связанных с химическими технологиями, определил новый метод подхода в исследовании химических процессов, отличающийся от классических традиций.

В целях обеспечения проведения 110-летнего юбилея академика Муртузы Нагиева, учитывая его важные заслуги в области развития химической науки, химии и технологии нефти, а также подготовки высококвалифицированных кадров химиков, Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, связанных со 110-летним юбилеем академика Муртузы Нагиева.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.