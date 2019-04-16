Против пытавшихся подделать документы ГЭЦ возбуждено уголовное дело

На основании жалобы Государственного экзаменационного центра в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Report в ГЭЦ, задержаны лица, которые на приемных экзаменах в 2018 году создали условия для того, чтобы вместо абитуриетов экзамен смогли сдать другие лица.

По факту к уголовной ответственности привлечены житель Гёйгёля Табиб Алышанлы и житель Гянджи Ибадат Новрузов. Эти люди пытались подделать официальные документы. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование либо неиспользование в случае, когда этого требуют интересы службы, должностным лицом своих служебных полномочий в целях приобретения в связи с исполнением служебных обязанностей незаконного преимущества для себя или третьих лиц, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических либо юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государств) и 178.2.3 (мошенничество лицом с использованием своего служебного положения) УК АР.

Напомним, что в прошлом году был обнаружен факт попытки пройти в экзаменационное здание другого человека вместо сдающего экзамен абитуриента. ГЭЦ провел разбирательство по факту, результаты были представлены в соответствующие структуры для юридического оценивания.