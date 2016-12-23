Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Управления образования по городу Баку прошел семинар на тему "Родители – первые педагоги".

По сообщению Report, заведующая Управлением образования по городу Баку Махаббат Велиева коснулась значения сотрудничества между школами и родителями: "Главная цель заключается в повышении рациональности учебно-воспитательной работы с учащимися путем тесного сотрудничества между родителями и педагогами".

По словам М.Велиевой, дети родителей, постоянно интересующихся учебным процессом, показывают более высокие результаты среди сверстников.

После выступлений ответили на вопросы родителей, были обсуждены вопросы, связанные с развитием отношений между школами и родителями.